Coronavirus a Potenza, domani la preghiera dell’arcivescovo Ligorio nel cimitero

L’arcivescovo di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, si recherà domattina, alle ore 10, nel cimitero di Potenza, per una preghiera di suffragio per i morti a causa dell’epidemia di coronavirus. L’iniziativa fa parte del programma messo a punto dalla Conferenza episcopale italiana in occasione del “Venerdì di misericordia”. Nel pomeriggio, l’arcivescovo di Potenza svolgerà una Via Crucis nelle vie del centro storico della città, alla quale i fedeli si uniranno “spiritualmente”; alle ore 18, infine – secondo quanto previsto dal programma – “ci uniremo al Santo Padre”, che sarà sul sagrato della basilica di San Pietro, a Roma, per l’Adorazione Eucaristica.