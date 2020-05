Coronavirus, a Piaggine riduzione del 50% della Tari ed esenzione della Tosap

Il Comune di Piaggine esprime solidarietà ai lavoratori in difficoltà, in seguito all’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, e lo fa con una decisione non solo simbolica, durante la ricorrenza della Festa dei Lavoratori di ieri, ma soprattutto concreta. Con una delibera di Giunta l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Guglielmo Vairo, ha stabilito una riduzione del 50% per l’anno 2020 della Tari, la tassa sui rifiuti, del canone servizio acquedotto, nonché l’esenzione del pagamento della Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. L’altra decisione riguarda l’esenzione della Tosap, per coloro che occupano per arginare le difficoltà in cui si trovano i titolari degli esercizi commerciali costretti alla chiusura.