Coronavirus, a Ottati il concorso per bambini “Andrà tutto bene”

“Andrà tutto bene”, è il tema del concorso di disegno dedicato ai bambini residenti nel comune di Ottati, in provincia di Salerno. Ideato dall’assessorato comunale alla cultura, il concorso prevede la realizzazione di disegni che raffigurino idee per superare il difficile momento emergenziale del Covid-19. I lavori del concorso, riservato agli alunni della locale scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dovranno essere inviati al Comune via mail entro il 13 aprile prossimo. Il regolamento del concorso non prevede un vincitore: al termine del periodo emergenziale sarà organizzata una festa per premiare tutti gli alunni partecipanti.