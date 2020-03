Coronavirus, a Olevano sul Tusciano (SA) approvato un fondo di solidarietà

Ad Olevano sul Tusciano con delibera di giunta comunale approvato un fondo di solidarietà straordinario in favore dell’ emergenza sanitaria, il Covid19. Un aiuto per le fasce più deboli della comunità, utilizzabile sopratutto per l’acquisto di beni di prima necessità. Una prima tranche del fondo è stata assegnata a Olevano Solidale a supporto del grande lavoro che sta svolgendo sul territorio olevanese. Inoltre un ulteriore contributo è stato messo a disposizione anche dal sindaco e dagli assessori per l’acquisto diretto di pacchi con beni alimentari e beni di prima necessità.