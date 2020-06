Coronavirus a Mondragone, nessun incidente nelle notte, ma il clima resta teso

Si è stretto il cordone della zona rossa a Mondragone, nel Casertano, dove oggi non ci sono stati incidenti tra la popolazione locale ed i bulgari di etnia Rom delle palazzine ex Cirio, dove sono stati scoperti una cinquantina di positivi al Covid-19. Oltre agli alimenti distribuiti dalla Protezione civile, filtra dietro il cordone sanitario qualche borsone passato da connazionali agli abitanti dei cinque edifici di 10 piani. Qui- a seconda dei periodi dell’ anno – vivono ammassati tra i 500 ed i 1000 bulgari impegnati nei raccolti delle campagne. Le forze dell’ Ordine che hanno cinturato le palazzine sono state integrate dai Baschi verdi della Finanza e dal contingente di militari del Raggruppamento Campania, che dispone ora di 100 unità. I residenti, tutti con mascherina, mostrano qualche sintomo di insofferenza per gli operatori delle tv che danneggerebbero lo sforzo di ripresa turistica. “Ci faranno neri – dice un ragazzo alla giornalaia, sul corso principale – proprio adesso che ci stavamo risollevando” Gli uffici del Comune sono chiusi e questo accende la polemica dell’opposizione di centrodestra. “La chiusura degli uffici, in un momento come questo – dice l’ex sindaco Giovanni Schiappa – è il segno della chiusura ai problemi da parte dell’ amministrazione comunale, che deve rispondere insieme alla Regione, di questa emergenza. Il 7 aprile avevo chiesto al sindaco tamponi per l’intera comunità bulgara. La richiesta è stata ignorata”. In tarda mattinata dalla prima palazzina della zona rossa, lato domiziana, calano uno striscione: “Salvini, metti ordine. Ci vogliono le p….”. Il leader della Lega è atteso a Mondragone lunedi pomeriggio. E tra Lega e centrosinistra continua la polemica. “Salvini qui ? Sperimenterà la puntuale gestione dell’emergenza sanitaria aria di De Luca – dice il segretario del Pd campano”, Leo Annunziata. Per Mastella, schierato con il presidente uscente, “Salvini è un Don Chisciotte con macchie e paura di scendere nella percezione emotiva popolare”. Il leader della Lega replica parlando di “clan De Luca fuori controllo” ed aggiunge: “a Mondragone, il lanciafiamme si è spento”.