La task force della Regione Basilicata, in una nota, ha confermato stamani la notizia trapelata ieri sera: sono risultati positivi al coronavirus 20 migranti ospitati in una struttura d’accoglienza di Ferrandina (Matera). Sui 309 tamponi analizzati ieri il totale dei positivi è 21: ai 20 migranti va aggiunta una badante rientrata in Basilicata nei giorni scorsi.