Coronavirus, 9 nuovi casi nel Salernitano

E’ di 2.828 soggetti positivi, 186 decessi e 146 guariti, il bollettino aggiornato alla mezzanotte per quanto concerne le conseguenze del Coronavirus in Campania. Sono 21.534 i tamponi effettuati. La provincia di Napoli è quella più colpita con 1.498 (di cui 657 in città e 841 in provincia). Seguono Salerno con 426 casi e Avellino con 351. Poi ci sono Caserta con 279 e Benevento con 86. Altri 188 tamponi, invece, devono essere verificati dall’Asl. In serata – informa l’unità di crisi regionale – sarà inviato il bollettino aggiornato alle ore 22 di oggi con il totale complessivo dei tamponi e dei positivi del giorno. Nel pomeriggio di oggi intanto nel salernitano, su 92 tamponi esaminati nove sono risultati positivi. Tre nuovi casi a Scafati; due a Cava de’ Tirreni; uno a Bellizzi; uno a Polla; uno a Tramonti; uno a Sant’Egidio del Monte Albino.