Coronavirus, 61 casi in Campania, 3 in Basilicata

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 61 in Campania, 3 in Basilicata. Complessivamente sono finora 5.883 i contagiati totali dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 42.062. 11 i casi di contagio nel Salernitano. Oggi positivo anche il tampone su un 63enne di San Marzano sul Sarno ricoverato ieri sera all’Umberto I di Nocera Inferiore con una polmonite. Per lui disposto il trasferimento al Cotugno di Napoli. La moglie e i figli sono in isolamento a casa. Positivi al Coronavirus anche i tamponi su 3 familiari, moglie e due figli, dell’insegnante 47enne di San Valentino Torio, trasferito ieri a Napoli. Un caso positivo ieri anche a Scafati, una donna 70enne, rientrata da Casalpusterlengo lo scorso 20 febbraio. In Basilicata invece al numero verde istituito dalla Regione per l’emergenza coronavirus sono arrivate 462 chiamate. Sono 36 i tamponi giunti oggi dalle province di Potenza e Matera. Domani mattina i risultati.