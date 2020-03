Coronavirus, 46enne lucano trasferito in via precauzionale al San Carlo di Potenza

In Basilicata “non ci sono novità sull’emergenza coronavirus rispetto all’ultimo aggiornamento fornito ieri sera. Al momento, quindi, “sono stati effettuati in totale 54 test (di cui solo uno positivo)”, un uomo di 46 anni, che è stato trasferito oggi, in via precauzionale, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza. Il trasferimento è stato deciso per permettere ai medici di “seguire più da vicino le sue condizioni di salute”.