Coronavirus, 40 test negativi in Basilicata

“Sono tutti negativi i 40 test effettuati finora in Basilicata per l’emergenza sanitaria Coronavirus”: lo ha reso noto la task force regionale. Stamani, era stato reso noto che per uno dei 40 test si era in attesa dei risultati di laboratorio. La task force, nel precisare che “un ulteriore aggiornamento dei dati sarà reso disponibile domani“, ha ricordato che “per informazioni sull’emergenza Coronavirus è possibile rivolgersi al numero verde 800996688, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20”.