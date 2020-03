Coronavirus, 4 test negativi in Basilicata

Hanno dato esito negativo i 4 test diagnostici e di screening eseguiti oggi in Basilicata. Dei 52 test eseguiti in totale in Basilicata solo 1 è risultato finora positivo e riguarda l’’uomo di Trecchina. Lo ha reso noto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata, la task force regionale, precisando che “per informazioni sull’emergenza Coronavirus è possibile rivolgersi al numero verde 800996688, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00”.