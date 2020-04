Coronavirus, 235 casi e 10 morti in Basilicata

In Basilicata sono 235 i casi di coronavirus “accertati” su un totale di 2.427 tamponi analizzati. Lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino di aggiornamento quotidiano. Dieci sono le persone morte e tre quelle guarite. Nella giornata di ieri sono stati esaminati 165 tamponi: 156 sono risultati negativi e nove positivi (due di “pazienti avviati alla guarigione ma che hanno dato ancora esito positivo”). Questi ultimi nove nuovi casi riguardano tre persone di Grassano, due di Potenza e uno ciascuno di Venosa, Marsico Nuovo, Rapolla e Grassano. In questo momento sono 57 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza (35) e Matera (22). Al San Carlo 17 nel reparto di malattie infettive, 13 in terapia intensiva e cinque in pneumologia; al Madonna delle Grazie 16 in malattie infettive e sei in terapia intensiva.