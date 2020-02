Coronavirus, 12 ricoverati allo Spallanzani

“Allo Spallanzani sono ricoverati altri 12 pazienti provenienti da altre zone della Cina, sottoposti a test per la ricerca del Coronavirus”. Così l’assessore regionale del Lazio della sanità, Alessio D’Amato, nel corso della conferenza stampa allo Spallanzani di Roma. D’Amato ha spiegato che altri 9 pazienti “sono stati isolati e poi dimessi”, mentre “20 soggetti asintomatici entrati in contatto con la coppia di cinesi e in osservazione”. “Il clima è sereno e tutto il gruppo è stato collaborativo”, ha detto ancora D’Amato, spiegando che i pazienti sono asintomatici e ospitati in una sezione dedicata della struttura”. No alle discriminazioni nei confronti dei cittadini cinesi, “bisogna evitarle”, ha detto a sua volta Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani, spiegando che bisogna evitare allarmismi ma dire che non ci saranno altri casi sarebbe non guardare in faccia la realtà.