Coronavirus, 1 morto e 44 guariti ieri in Campania

Un morto e 44 guariti nelle ultime 24 ore in Campania. Secondo i dati resi noti dall’Unità di crisi regionale, ad oggi sono 4615 i positivi su 121.253 tamponi esaminati. Nel dettaglio sono 393 i deceduti e 2345 i guariti. La provincia di Napoli è quella più colpita con 2.541 casi (di cui 967 in città e 1574 in provincia). Seguono le seguenti province: Salerno con 667, Avellino con 504, Caserta con 432 e Benevento con 192. 279 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.