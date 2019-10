Fine vita, Flick: “Decisione equilibrata nel contenuto”

“Dal comunicato stampa si comprende soltanto che la Corte Costituzionale ha escluso la punibilità. Le ragioni dell’argomentazione sono abbastanza complesse e articolate, se ne potrà parlare con cognizione di causa quando leggeremo la motivazione”. Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick parlando della recente sentenza della Consulta a margine di un convegno sul fine vita svoltosi questo pomeriggio all’Ordine dei Medici di Salerno. “In sintesi direi che è una decisione ragionevole ed equilibrata nel contenuto, qualche perplessità nasce dalla procedura che è stata seguita per questa decisione: sia frammentando il primo momento, lasciando spazio al Parlamento per un intervento che non c’è stato, sia mutuando ad altri pezzi dell’ordinamento la disciplina completa. Ed è la stessa Corte che riconosce la necessità urgente di una legge per l’obiezione di coscienza da parte dei medici”. Per Flick “sul tema del fine vita si rischia di scontrarsi per ragioni ideologiche tra chi la vede tutta in un modo o tutta in un altro. La radicalizzazione delle discussioni, purtroppo, è abbastanza negativa”. Per il presidente emerito della Corte Costituzionale, infatti, ci “sono in gioco dei valori talmente importanti che occorrerebbe riuscire a discuterne con una maggior pacatezza di quanto in passato si sia verificato. Speriamo lo facciano adesso”.