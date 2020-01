Contursi Terme (SA), aiuti umanitari per la popolazione del Niger

La comunità di Contursi Terme si è resa protagonista di un grande gesto di solidarietà per aiutare le realtà maggiormente bisognose del Niger a partire dagli orfanotrofi e dagli Enti di assistenza e protezione sociale. La raccolta di aiuti umanitari è stata realizzata dal Comune di Contursi Terme grazie al Nucleo Comunale Protezione Civile e la collaborazione del Centro di Cultura Unla è riuscita a donare un Sorriso ai bambini del Niger. Gli aiuti raccolti insieme a quelli di comunità di altri comuni del Vallo Di Diano sono stati successivamente recapitati a Niamey, a mezzo di un container commissionato dalla locale Ambasciata italiana. La distribuzione è stata curata dai nostri militari attori di una Missione di pace nel paese africano. L’amministrazione comunale di Contursi Terme presieduta dal sindaco Alfonso Forlenza ha inteso organizzare una pubblica manifestazione per domani, martedì 7 gennaio 2020 alle ore 18,30 nell’aula consiliare “S.Mastrolia”, per portare a conoscenza della cittadinanza la destinazione dei beni donati dalla comunità contursana con grande generosità. Nel corso della serata verranno proiettate le immagini della consegna degli aiuti umanitari ai bambini Niger effettuata dal contingente militare 8° Reggimento Artiglieria “Pasubio” di stanza in Persano e sarà tributato un riconoscimento a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Alla giornata parteciperanno le rappresentanze delle associazioni impegnate nella realizzazione della raccolta saranno presenti anche rappresentanti della Commissione Difesa del Senato.