Controlli in un residence a Maratea, la rettifica dell’avvocato Fabrizio Filippo D’Albero

Rettificando quanto riportato in una notizia di ieri in base ad una nota dei Carabinieri circa i controlli in un residence di Maratea, l’avvocato Fabrizio Filippo D’Albero sostiene che: “In data 7 aprile u.s., nell’ambito delle attività di controllo del territorio effettuate dalla Compagnia dei Carabinieri di Lagonegro al fine di verificare il rispetto delle norme di contenimento per l’emergenza sanitaria da Covid19, il Residence veniva sottoposto a verifica. L’ispezione ha verificato che tutti i dipendenti, in quel momento intenti nelle attività di manutenzione ordinaria di edilizia libera per il mantenimento delle 222 villette presenti nel parco, erano provvisti di presidi di sicurezza e che fossero rispettate le norme anti assembramento sul luogo di lavoro. E’ opportuno evidenziare che trattandosi di un condominio (codice ateco 97) e, come tale, rientrante tra i lavori non sottoposti a sospensione come previsto dall’allegato 1 del DPCM del 22-03-2020, l’espletamento di ogni sua attività deve ritenersi consentita. Nessun operaio risulta essere stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, come falsamente ed erroneamente comunicato nell’articolo giornalistico”.