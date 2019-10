Controlli dei Carabinieri nel Potentino: 16 denunce

Sedici persone sono state denunciate dai Carabinieri durante controlli che hanno interessato diverse zone delle provincia di Potenza. Le persone denunciate sono accusate di reati in materia di armi, droga e circolazione stradale. In particolare, sono state sospese o ritirate diverse patenti di guida: i loro possessori guidavano sotto l’effetto di alcol o droga, oppure possedevano sostanze stupefacenti. In altri casi, i Carabinieri hanno sequestrato armi o bastoni.