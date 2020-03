Controlli anti-contagio, giocavano a carte in un circolo privato: 3 denunce nel Potentino

Sorpresi dai Carabinieri chiusi in un circolo privato, in un comune della provincia di Potenza, a giocare a carte e a bere birra, tre persone – di età compresa fra 56 e 67 anni – sono state denunciate dai Carabinieri per inosservanza dei provvedimenti emessi per arginare l’epidemia di coronavirus. Durante i controlli fatti in paese, nella zona di Acerenza (Potenza), per verificare il rispetto dell’ordine di “stare a casa”, i militari sono passati davanti al circolo privato e si sono resi conto che vi era qualcuno all’interno. I tre soci del circolo, che stavano giocando a carte e bevendo birra, non hanno saputo fornire alcuna giustificazione della loro presenza nella sede dell’associazione e sono stati denunciati. I militari hanno segnalato il circolo al Comune per avviare la procedura di sospensione o revoca dell’autorizzazione ad operare.