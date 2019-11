Contratto bancari, Abi propone 135 euro in rinnovo

L’Abi propone 135 euro di aumento nel rinnovo del contratto nazionale dei bancari, durante l’incontro tenuto oggi fra l’associazione e i sindacati che parlano di passi avanti ma reputano insufficiente la parte economica. “Il confronto di oggi ha consentito di fare un importante passo avanti, chiarendo le reciproche posizioni su aspetti centrali della piattaforma per il rinnovo contrattuale”. Lo afferma Salvatore Poloni, presidente del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro dell’Abi. “Siamo al primo giro di boa: registriamo, per la prima volta, alcuni passi in avanti, anche se insufficienti, rispetto all’immobilismo fin qui dimostrato da Abi che ci permettono di proseguire nel confronto” dice il segretario generale Fabi Lando Sileoni. E per Masi (Uilca) “l’Abi per la prima volta ha dimostrato di voler entrare nel merito dei temi proposti nella piattaforma”. Mentre Colombani (First Cisl) registra “aperture positive” ma “è fondamentale che tutto ciò non resti un auspicio e si traduca in fatti”.