Contenimento dell’inquinamento in Campania, approvata legge per ridurre le emissioni da polveri sottili

Una proposta di legge per il contenimento dell’inquinamento atmosferico è stata presentata dal presidente della commissione ambiente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. Oggi sono stati discussi nella commissione succitata gli emendamenti e la proposta di legge è stata approvata per approdare in seguito in consiglio regionale. “Con questa legge si regolamenta le emissioni da polveri sottili che è la causa del 7% di morti in Campania. Si concretizza, così, che non soltanto i gas di scarico sono fonte di inquinamento da polveri sottili, bensì, anche altri fattori, dai camini chiusi o con inserto alle stufe tradizionali a legna”, spiega Oliviero. Quando la legge andrà in vigore in Regione Campania sarà necessario che gli impianti di riscaldamento, forni e impianti commerciali (per esempio pizzerie e bracerie) dovranno dotarsi di attrezzature per l’abbattimento delle polveri sottili che porterà all’eliminazione dell’inquinamento fino all’80%.