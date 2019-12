Conte: a gennaio verifica sul programma, avanti fino al 2023

“Un attimo dopo” l’approvazione della manovra “mi farò portatore” di una verifica di governo a gennaio, è “assolutamente necessario” per arrivare al 2023. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Non è necessario un nuovo contratto di governo, è necessario chiarire il cronoprogramma” specifica il premier, “perché è vero che abbiamo già dei punti programmatici ben chiari che sono alla base di questo governo, ma è anche vero che non abbiamo scritto quali sono le priorità”. “Il Paese vuole chiarezza, non possiamo permetterci di proseguire con dichiarazioni, diverse sensibilità, sfumature varie, diversità di accenti” continua Conte, spiegando che “non è solo un problema di cosa fare a febbraio o a marzo, o nel 2020. Noi abbiamo preso l’impegno a governare questo Paese fino al 2023: alcune urgenze che il Paese ci chiede sono riforme strutturali e non possiamo prendere in giro i cittadini dicendo che facciamo in due o tre mesi una riforma strutturale. Per cambiare il Paese abbiamo bisogno di un po’ di tempo. Se le forze politiche vogliono rispondere diversamente perché hanno un orizzonte diverso, lo dovranno dire: ci confronteremo, ma non ho in questo momento alcun dubbio che l’impegno che verrà fuori impegnerà fino al 2023”.