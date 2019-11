Confindustria Basilicata, Michele Margherita è il nuovo presidente

Confindustria Basilicata ha eletto i nuovi organi della sezione “Energia, ambiente ed utilities”: il presidente è Michele Margherita, della Gdm Margherita, azienda dell’indotto petrolifero in Val d’Agri; vicepresidente è Giovanni Bartolomeo, di Enel Italia. “Mi sento onorato – ha spiegato Margherita – di poter guidare una sezione che vede la presenza di realtà industriali così importanti. Il lavoro che intendo portare avanti per questo quadriennio, con il supporto del vicepresidente e il coinvolgimento di tutti i componenti del nuovo Consiglio direttivo, sarà orientato soprattutto a far emergere quanto questo comparto sia competitivo e strategico per l’economia italiana e lucana”.