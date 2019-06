Concorso “Un giorno in Senato”, tra i progetti vincitori anche il Liceo Pisacane di Padula

L’anno scolastico del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula si chiude con l’ennesimo, grande, successo. Il disegno di legge presentato dagli alunni della classe 3B, nell’ambito del concorso “Un giorno in Senato” per l’anno scolastico 2018-2019, è risultato essere infatti tra i progetti vincitori. Il concorso era stato organizzato dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ed era rivolto alle classi del secondo, terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del percorso di alternanza scuola lavoro curato, per il Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula, dal professore Gianpaolo Paesano. L’obiettivo era promuovere tra gli studenti la conoscenza del Senato della Repubblica, delle sue funzioni e delle attività che svolge attraverso l’ideazione di un disegno di legge con un’attività in classe di ricerca e approfondimento. Nella motivazione si legge che “la Commissione di Valutazione ha particolarmente apprezzato il lavoro svolto ed esprime i più sentiti complimenti per l’entusiasmo e l’impegno con cui i ragazzi, attentamente indirizzati dai docenti, hanno seguito questo percorso formativo, volto a far cogliere ai giovani l’importanza delle leggi e del confronto democratico”. La classe vincitrice del bando di concorso, nei prossimi mesi, avrà modo di far visita al Senato e di partecipare, nell’arco di due giornate, a incontri di studio e formazione con funzionari del Senato illustrando ai Senatori della Repubblica il disegno di legge che hanno predisposto. Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola per il lavoro svolto e il risultato raggiunto.