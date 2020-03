Concorso per i Centri per l’impiego a Napoli: candidati controllati con il termoscanner

Molti assenti e minacce di ricorsi per il concorso della Regione Campania per i Centri per l’impiego che si è svolto oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il concorso è organizzato bene, il servizio d’ordine buono e sono stati rispettati i parametri minimi così come indicato dal governo in merito all’allarme coronavirus. Misurata la temperatura con i termoscanner e qualcuno è stato condotto nei gazebo appositamente allestiti per ulteriori controlli. Affluenza per ovvi motivi inferiore rispetto ad altri concorsi.