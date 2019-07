Concorso “Napoli Pizza Village”, si vota fino al 20 luglio

Mancano 15 giorni alla conclusione del contest “Napoli Pizza Village We Want You”, la sfida tra le pizzerie che, a scelta del pubblico, parteciperanno al grande happening del Napoli Pizza Village (13/22 settembre). Sulla pagina Facebook dell’evento sono oltre seimila i like, conquistati dalle undici pizzerie in gara, ad indicare il successo della sfida lanciata dagli organizzatori per consentire agli appassionati della pizza di scegliere la pizzeria che vorrebbero partecipasse alla manifestazione sul lungomare partenopeo. Giunto a metà percorso il contest, che terminerà alla mezzanotte di sabato 20 luglio, vede al momento in vantaggio due pizzerie napoletane, delle 7 in gara, che hanno già superato abbondantemente le mille preferenze, mentre alle loro spalle, con quasi 300 preferenze in meno, la prima delle 4 che giungono dalla provincia. Il pubblico dei social ha ancora 15 giorni per esprime il proprio gradimento per stabilire le due vincitrici che si affiancheranno alle pizzerie più antiche e famose del territorio. Per votare basta andare sulla pagina Facebook del @NapoliPizzaVillage, selezionare foto, poi album e aprire Contest –NPV wants you e mettere un like alla foto delle 11 partecipanti al contest pubblicate. Nulla è sicuro fino all’ultimo minuto, la classifica può variare di giorno in giorno.