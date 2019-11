Concorso Campania: Bonavitacola, avviata contestazione ritardi

Regione Campania ha avviato nei confronti del Formez “il procedimento previsto per la contestazione di ritardi e spostamenti rispetto alla tempistica prevista” per il corso-concorso della Regione “per fatti imputabili esclusivamente al Formez”. Lo ha affermato il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola nel coso del Question Time in Consiglio Regionale della Campania che si è svolto oggi. Bonavitacola, rispondendo a un’interrogazione del consigliere regionale di Forza Italia Armando Cesaro sui ritardi nella correzione della prima prova preselettiva, ha sottolineato che nella nota “inviata il 20 novembre” si chiede al Formez “di inviare entro due giorni, quindi entro oggi, le eventuali controdeduzioni che finora non sono arrivate. All’esito di questo si potrà comminare la sanzione prevista per i ritardi”. Cesaro nella sua interrogazione aveva sottolineato che “le prove preselettive si sono svolte dal 4 al 24 settembre, il 22 ottobre era stato deciso il termine ultimo per i risultati, pena una sanzione di 200 euro per ciascun giorno di ritardo, che è una cifra ridicola a fronte di un concorso da milioni di euro. Malgrado il previsto ricorso alla correzione con lettura ottica, solo il 14 ottobre il Formez ha reso noto che il 17 ottobre sono cominciate le correzioni e solo l’11 novembre sono stati resi noti i risultati delle categoria D,mentre non c’è ancora nulla sulle prove della categoria C”. Il vicepresidente Bonavitacola ha ricordato che le preselezioni erano “previste da giugno a novembre 2019 e che il termine 5 settimane dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e sul Burc è contenuto negli indicatori di risultati allegati al progetto esecutivo. La natura complessa del concorso ha reso preferibile configurare questo termine come modulabile, per far fronte con efficacia a condizioni come l’ampia platea degli aspiranti. L’autorità di gestione il 22 ottobre ha invitato il Formez a fornire un riepilogo delle fasi attuative ma, anche in considerazione del mancato riscontro a questa richiesta, con nota del 20 novembre ha avviato il procedimento previsto e la contestazione di ritardi”. Bonavitacola ha sottolineato che “le attività affidate al Formez sono continuamente monitorate con apposito gruppo di lavoro presieduto dall’ufficio di gabinetto del presidente, che si riunisce ogni settimana”.