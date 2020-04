Concorsi scuola, a settembre 62mila nuovi docenti

Concorsi scuola, la Azzolina tira dritto nonostante le proteste dei sindacati, che hanno chiesto in coro di sospendere le procedure di reclutamento perché impraticabili causa coronavirus e di definire nuovi criteri per mettere in cattedra già a settembre 62 mila nuovi docenti, la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, ha risposto esibendo, nel corso dell’informativa sindacale al dicastero di viale Trastevere, i bandi già pronti: uno per il reclutamento con procedura straordinaria per la scuola media e superiore, per 24 mila posti, un bando per il concorso ordinario sempre per la secondaria, 25 mila posti, e lo straordinario per scuola dell’infanzia ed elementare, circa 13 mila posti. In corso di pubblicazione anche il decreto che disciplina e avvia la procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso all’abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado. La scelta della Azzolina è stata criticata dalla stessa maggioranza di governo che in un vertice dei giorni scorsi ha messo sul tappeto, lo hanno fatto il Pd e Leu, di rivedere i criteri selettivi (ad oggi è previsto un solo scritto, in forma di quiz computer based, e la simulazione di una lezione come prova orale) per dare più peso ai titoli, di studio e di servizio. I bandi prevedono al momento date diverse per la presentazione delle domande, e dovrebbero essere tutti pubblicati entro fine aprile. Il primo bando ad essere reso pubblico sarà quello del concorso straordinario per la scuola secondaria, in contemporanea a quello ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 126/2019 che prevede che la selezione dei precari storici e quella ordinaria vadano di pari passo. Le domande saranno presentate, con i relativi requisiti, per via telematica, con queste scadenze: per il concorso straordinario secondaria dal 28 maggio al 3 luglio; per l’ordinario della secondaria dal 15 giugno al 31 luglio. Per infanzia e primaria domande dal 15 giugno al 31 luglio. L’obiettivo è di avviare in autunno le prove, con la retrodatazione dei risultati dal primo settembre. Insomma dal punto di vista giuridico i docenti vincitori risulteranno assunti già da quest’anno, anche se la presa di servizio effettivo slitterà all’anno scolastico 2021/2022.