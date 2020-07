La droga viaggia in autobus da Napoli a Villa d’Agri (PZ), arrestato 28enne

Trovato in possesso di circa dieci grammi di eroina, a Villa d’Agri (Potenza), un giovane di 28 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. Il giovane è stato fermato dopo essere sceso da un autobus proveniente da Napoli: aveva nascosto la droga, divisa in 23 involucri e poi sequestrata, in una tasca dei pantaloni. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari dell’Arma hanno scoperto anche circa 30 grammi di metadone.