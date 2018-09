Comuni – Pubblicata la gara per l’impianto di depurazione di Solofra (AV).

E’ stata pubblicata la gara per la progettazione degli interventi urgenti di adeguamento dell’impianto di depurazione di Solofra (Avellino). Con la pubblicazione è stato definito il primo step per risolvere la problematica relativa alle emissioni provenienti dell’impianto di depurazione del distretto conciario di Solofra. Dopo le riunioni tenutesi nei mesi scorsi presso gli uffici di presidenza della Regione Campania, con Cogei, soggetto gestore dell’impianto, la direzione generale per il ciclo integrato delle acque, le associazioni di categoria delle imprese conciarie, l’amministrazione comunale di Solofra e con i sindacati. L’avviso di gara pubblicato oggi scadrà il 22 ottobre 2018 e prevede la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi finalizzati all’adeguamento dell’impianto. Una volta definito il progetto di adeguamento verranno programmate le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi. Tali interventi permetteranno di garantire la risoluzione definitiva della problematica delle molestie olfattive provenienti dall’impianto di depurazione del distretto conciario. Gli interventi, oltre al miglioramento della qualità dell’aria per l’intero distretto industriale solofrano e dei territori di Solofra e Montoro, porteranno anche alla risoluzione del sequestro dell’impianto di depurazione disposto lo scorso anno dalla procura della Repubblica di Avellino ed eseguito dai carabinieri del Noe.