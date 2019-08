Commercialisti, al via la iscrizioni al Registro europeo degli esperti in fiscalità

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato la informativa periodica “Attività Internazionale” uno strumento incentrato sulle novità e gli sviluppi in ambito internazionale, su cui si è focalizzata maggiormente l’attenzione e l’analisi della categoria. Tra le attività del Consiglio si segnala l’accordo siglato con la Confédération Fiscale Européenne – Tax Advisers Europe, che consente alla categoria l’iscrizione al Registro europeo degli esperti in fiscalità. Le iscrizioni sono state aperte il 22 luglio scorso e per tutte le informazioni sul tema, è stata aperta la pagina taxadviserseurope.org/registry/. L’iscrizione dei primi 35.000 Commercialisti sarà sostenuta direttamente dal Cndcec e avrà durata di tre anni a partire dal 1° agosto 2019. La collaborazione con questa importante organizzazione europea si estenderà a breve anche alla formazione professionale, consentendo di mettere a disposizione dei professionisti utili risorse in e-learning su diversi aspetti tecnici della fiscalità internazionale. Tra i principali documenti esaminati dalla informativa, il documento Ocse sugli scambi di informazioni raccolte in base alle Mandatory Disclosure Rules e la Pubblicazione di Accountancy Europe sulla tassazione dell’economia digitale e la Integrated annual review 2018, che presenta in sintesi le attività principali svolte da Ifac nel corso dell’anno, evidenziando anche gli obiettivi passati e futuri. Conclude l’informativa una sezione dedicata agli appuntamenti tra cui: Assemblea Generale dal 7 al 9 ottobre 2019, a Singapore. In combinazione con questo evento, l’Ivsc, insieme all’Institute of Valuers and Appraisers of Singapore (Ivas), hanno organizzato la conferenza internazionale annuale della valutazione d’azienda per il 10 – 11 ottobre. La conferenza, che si svolge ogni anno a Singapore, è diventata uno degli eventi più importanti dell’area asiatica nel campo della valutazione, riunendo leader nel campo imprenditoriale e degli investimenti per discutere insieme i più importanti orientamenti in questo campo. L’informativa integrale è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).