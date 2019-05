Cloe Romagnoli, Matteo Valentini ed Edoardo Tarantini ospiti al “Giffoni Film Festival”

Cloe Romagnoli, Matteo Valentini ed Edoardo Tarantini, i tre giovanissimi protagonisti di “New School” saranno alla quarantanovesima edizione del “Giffoni Film Festival” domenica 21 luglio per presentare la serie amatissima dai ragazzi in onda su DeAKids e Super! che tornerà in onda in autunno con la terza stagione. I giurati di #Giffoni2019 avranno la possibilità di godersi in esclusiva alcune puntate inedite della nuova stagione della serie, le cui riprese termineranno proprio a luglio 2019 e di conoscere dettagli e particolari di questa nuova avvincente stagione direttamente dai suoi protagonisti a cui potranno rivolgere domande e curiosità. “New School” racconta le vicende di un gruppo di “primini” della New School, la scuola media McGaffin nella quale esiste un fantomatico wc. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall of Celebrities, un muro piastrellato sopra il water rotto sul quale sono appesi tutti i nomi e le foto delle leggende della scuola: gli studenti più popolari di sempre che hanno compiuto negli anni delle imprese tanto memorabili da entrare nel mito! Solo pochissimi, nei decenni, sono riusciti a entrare in questo gruppo di eletti. Per entrare nel wc, infatti, bisogna portare a termine delle imprese leggendarie ed essere votati sulla app della scuola dagli altri studenti: solo chi raggiungerà un milione di punti potrà avere il proprio nome scritto sul muro. Il cast artistico della serie è formato da otto giovanissimi attori esordienti di età tra 10 e i 16 anni: ad interpretare la piccola Anna sarà Cloe Romagnoli, che vanta già diverse esperienze nel mondo della tv e del cinema tra cui l’amatissima serie Braccialetti Rossi. Ad interpretare Nick sarà Matteo Valentini, protagonista con Marco Mengoni del videoclip ‘Guerriero’, mentre nei panni di Rudy ci sarà Edoardo Tarantini. Completano il cast artistico Noemi Brazzoli nella parte di Vivian, Diego Delpiano in quelli di Justin, Alice Papes in quello di Alice e Paolo e Andrea Castronovo nella parte dei gemelli Tim e Tom. Nicole Di Julio interpreterà Charlotte. Gli adulti Alberto Torquati e Federica Fabiani interpreteranno rispettivamente il preside Mister Spencer e Miss Mastermind, la mai sorridente cuoca della scuola, mentre nei panni del severo sovrintendente ci sarà l’attore Riccardo Diana. La serie, prodotta da DeAKids in collaborazione con Beachwood Canyon Productions e Maestro Production e diretta da Edoardo Palma, è stata scritta da Frank Van Keeken, sceneggiatore, showrunner produttore e regista californiano operativo in Canada, vincitore di tantissimi premi internazionali tra cui un Bafta Kid’s vote Award.





—