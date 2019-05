Clima, anche Viggiano (PZ) aderisce allo sciopero “Fridays for future”

In Basilicata, lo sciopero mondiale del “Fridays for future” contro i cambiamenti climatici si svolgerà a Viggiano (Potenza), nell’area delle estrazioni petrolifere, venerdì prossimo, 24 maggio, organizzato dal Coordinamento regionale No Triv. Il programma è stato illustrato nel pomeriggio a Potenza, nel corso di una conferenza stampa. Sono previsti, al momento, due bus dal Potentino, e la partecipazione degli studenti e di alcune associazioni ambientaliste. “Pur in assenza di una giornata di sciopero – hanno spiegato gli organizzatori – che potesse consentire una larga partecipazione, rappresentanze del coordinamento saranno presenti a Viggiano, non solo per protestare contro i cambiamenti climatici, ma anche per chiedere ‘verità e giustizia’ per il generale Guido Conti e per il giovane ingegnere Gianluca Griffa”.