Cittadinanza: 68.351 nuovi italiani nel 2019

Sono 68.351 i procedimenti di cittadinanza conclusi favorevolmente nel 2019, con un aumento del 9,22% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dai dati del Viminale, che segnala l’aumento costante delle istanze presentate negli ultimi anni (+74,6% tra il 2013 e il 2018). L’Amministrazione segnala la complessità degli accertamenti da svolgere sulla regolarità procedimentale e documentale ed i numerosi episodi di contraffazione. I procedimenti conclusi negativamente sono infatti cresciuti del 39,5% tra il 2017 e il 2018. In particolare, si registrano 43.405 cittadinanze acquisite per residenza e 24.946 per matrimonio. Le regioni del Centro-Nord sono quelle dove si registra il maggior numero di naturalizzazioni, probabilmente per le maggiori opportunità di lavoro, con in testa Lombardia (16.731), Veneto (8.845) Emilia Romagna (7.765), Toscana (6.230) e Piemonte (5926). Le regioni che registrano invece il minor numero di concessioni sono Molise (109), Basilicata (129), Valle d’Aosta (255) e Sardegna (305). Le comunità straniere per le quali si registra il maggior numero di procedimenti conclusi favorevolmente sono: Albania (15.252), Marocco (9.294), Romania (5.418), India (3.209), Moldavia (2.530), Ucraina (2.412). Gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel 2018 sono in possesso, per la maggior parte, di licenza media superiore (36%) e di licenza media (35%); non mancano i laureati (9.757), pari al 14% del totale.