Cittadella della Legalità, domani seminario a Castelnuovo Cilento (SA)

Castelnuovo Cilento (SA) – Asse4 – Rete d’Imprese, nell’ambito di percorsi formativi finalizzati a diffondere la cultura d’impresa e la legalità attraverso la metodologia del learning by doing, organizza l’evento Cittadella della Legalità – Edizione IX Anno. La manifestazione è nata con l’intento di incoraggiare giovani studenti ad interessarsi alla realtà che li circonda e ai problemi della società moderna. Le tematiche che saranno sottoposte ad analisi comprendono tutte le sfaccettature del concetto di Legalità: il contrasto alle dipendenze, la lotta alle mafie, la cittadinanza, il bullismo, la sicurezza stradale, il rispetto delle leggi civili, e ambiente. L’evento nasce in collaborazione con il Sindaco di Castelnuovo Cilento, si sviluppa in quattro Regioni d’Italia e dal 2011 ha già coinvolto più di cento Istituti d’Istruzione Superiore. In una tre giorni gli studenti svolgono una serie di attività dedicate alla legalità: incontri e seminari con personaggi di spicco che operano in quest’ambito, attività pratiche di creazione di output multimediali a tema, visite del territorio. Il seminario si terrà domani 25 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:30 a Castelnuovo Cilento, presso la Sala Conferenze di Velina, in via Arbosto. Sranno presenti circa 100 ragazzi e ragazze provenienti da vari istituti scolastici del Cilento.