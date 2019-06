Cinema. Il regista di Pertosa, Francesco Gagliardi, ospite a Tirana dal Capo di Stato d’Albania

Dopo il grande successo nelle sale di tutta Italia di “MoVimento”, l’ultimo film del regista salernitano, originario di Pertosa, Francesco Gagliardi e della regista Stefania Capobianco, arriva un altro importante risultato per i due professionisti che sono stati ospiti a Tirana del Presidente della Repubblica d’Albania, Ilir Meta. Arrivati a Tirana, Gagliardi e Capobianco hanno incontrato il Capo di Stato presso il suo Palazzo Istituzionale. Tanti gli argomenti discussi ma l’occasione è stata data soprattutto dal prossimo progetto dei due registi: un film di rilievo internazionale, una co-produzione italo-albanese che ha trovato il pieno consenso del Presidente Meta. L’Albania, infatti, guarda oltre i propri confini nazionali anche attraverso il cinema. “L’Italia e l’Albania hanno un legame che mai potrà essere spezzato. Ci sono circa 450.000 albanesi in Italia e sono riusciti ad integrarsi perfettamente e questo sta a significare che le due culture sono molto vicine”, così ha esordito il Presidente Meta facendo anche degli accenni alla storia del 1400, dove trova le sue radici il forte legame tra i due paesi. L’incontro tra i registi e il Presidente è stato un fervido scambio di idee che hanno posto delle basi solide per importanti progetti futuri. “La cultura cinematografica italiana, deve essere messa al servizio di una cultura quale quella albanese che ha tanto da dire” afferma il regista salernitano Francesco Gagliardi. “In Italia il cinema è diventato ormai da anni un potente mezzo per valorizzare luoghi e culture poco conosciute. – ha invece affermato la regista Capobianco – spiegando che il cineturismo deve diventare un mezzo di sviluppo anche in Albania”.