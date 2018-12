Ciclismo, nasce l’Asd Bollino Team 2019

Una nuova realtà del ciclismo amatoriale è pronta ad affacciarsi sulla scena del movimento ciclistico regionale campano e del Sud Italia: l’Asd Bollino Team. La squadra ha sede a Napoli città e nasce da un’idea di Salvatore Russo immediatamente colta ed appoggiata dall’attuale presidente Ruggiero Bollino di concerto con il vice Luigi Esposito Alaia. Da veri amatori di ciclismo e per amore della bicicletta, il progetto si è concretizzato successivamente con tutta una serie di potenziali simpatizzanti e sponsor. “L’idea è stata accolta all’unanimità – spiega il presidente e atleta Ruggiero Bollino – e in poche settimane mi sono preoccupato di dare seguito a tutti gli adempimenti necessari per far si che l’idea si concretizzasse. Dalla passione comune per le due ruote, è nato il progetto di creare una nuova società ciclistica e con l’entusiasmo a mille si è aggregato lo sponsor Marzano che trasferirà per la stagione 2019 i propri tesserati nella nostra associazione ma Biciclette Marzano rimarrà il nostro partner tecnico”. Di recente si è tenuta la prima cena sociale tra il nuovo direttivo e gli atleti: un primo momento d’incontro che ha voluto dare la giusta importanza a un team che vuole lasciare il segno in Campania e fuori regione mettendo nel mirino lo Scudetto Campano, il Giro d’Italia Amatori, Maratona delle Dolomiti e Nove Colli. Ad oggi l’organico è composto da Salvatore Russo, Luigi Esposito Alaia, Ruggiero Bollino, Raffaele De Simone e Salvatore Pelvetti mentre altri atleti si aggiungeranno a quelli già citati in attesa di perfezionare la fase dei tesseramenti per l’anno 2019. “Abbiamo tutto il tempo per metterci in mostra – continua il presidente Bollino – e la passione non ci abbandona mai. Un grazie lo dobbiamo anche ai nostri sponsor Bollino.it S.p.A., Biciclette Marzano, Studio Legale Esposito Alaia, Obiettivo Migliorare Me Stesso, Allianz di Monica Casertano (Volla), G&G Costruzioni, Gallo Salvatore Impianti Elettrici, Agricom S.r.l., Improta Bed and Sofa, Life Code e Mcg”.