San Pietro al Tanagro (SA), si rinnova l’appuntamento con il Meeting Regionale Giovanissimi

Il Ciclo Team Tanagro pensa nuovamente ai più piccoli e ripropone il Trofeo Tanagro Baby giunto alla quarta edizione riservato alla categoria giovanissimi under 13 in programma domenica 22 settembre a San Pietro al Tanagro recuperando la gara rinviata il 2 giugno scorso per maltempo. In ricordo di Raimondo Stabile, un veterano del ciclismo amatoriale morto prematuramente a causa di una malattia incurabile, quest’anno la corsa avrà un ricco programma per l’abbinamento a prova unica di otto l’egida del comitato regionale Federciclismo Campania. Una manifestazione che richiede sforzi organizzativi non indifferenti per il pienone atteso di bambini e ragazzi che potranno cimentarsi contestualmente nelle prove su strada, fuoristrada e gimkana (in collaborazione con la Valsele Bike School a dare manforte all’organizzazione generale del Ciclo Team Tanagro) per un totale di circa 200 iscritti attesi da tutte le regioni del Sud Italia. Avvio al mattino con la strada: ritrovo è fissato in Piazza Quaranta alle 8:00 con inizio delle sei batterie di gara dai G1 ai G6 dalle 10:00 in poi su circuito cittadino di 1300 metri interamente chiuso al traffico. Nel pomeriggio tutti in gara all’interno del parco dei Mulini in via della Rimembranza con inizio delle gare alle 15:00 per lo svolgimento della gimkana (G1-G2-G3) e short track (G4-G5-G6) su un percorso di 400 metri. Sono due le iscrizioni da fare sul fattore K della Federazione Ciclistica Italiana per coloro che parteciperanno alle gare su strada (id Gara 148853) o allo short track/gimkana (id Gara 151193). In base alla somma dei punti di ciascuna gara in ambito individuale (tenendo conto sia la presenza che il risultato) ottenuti da ciascun sodalizio verrà stilata una classifica generale della manifestazione. Risulterà vincitrice del Meeting il sodalizio che avrà ottenuto, al termine di tutte le prove previste, il maggior punteggio. Il team primo classificato avrà il titolo di societa’ giovanile vincitrice del Meeting Regionale 2019 e premiato con il Trofeo Tanagro Baby-Memorial Raimondo Stabile con 50 scudetti da apporre sulle divise sociali.