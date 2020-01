Cibo&salute – Per gli italiani il pesce a tavola non puo’ mancare

Proprietà benefiche (70%) e piacere per il palato (66%) sono le principali ragioni che spingono i consumatori a mangiare pesce, la cui scelta di acquisto, con preferenza per quello fresco, dipende principalmente dalla provenienza (66%) e dall’aspetto (63%). Questi i primi risultati emersi dalla survey “Pesce a tavola: quali abitudini?” lanciata dall’UNC con la collaborazione di Assoittica, Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche”. È quanto rende noto la prima associazione di consumatori in Italia. “Il sondaggio – spiega Massimiliano Dona, presidente dell’UNC – seppur non abbia valore statistico e intenda semplicemente fotografare il sentiment degli utenti, ha avuto un significativo riscontro (oltre 600 risposte), a conferma dell’attenzione sempre crescente che i consumatori mostrano verso un’alimentazione sana ed equilibrata”. Entrando nel vivo dello studio, quasi la metà dei consumatori dichiara di mangiare pesce due/tre volte alla settimana e il 32% una volta a settimana, con un’importante preferenza per il pesce fresco (61% delle risposte), seguito dal pesce congelato/surgelato (35% delle preferenze). Tra le motivazioni principali nel consumo di pesce, troviamo le proprietà benefiche di questo alimento, evidenziate dalle donne ancor più che degli uomini (74% vs 66% delle risposte). Proseguendo nell’analisi dei dati, il costo (indicato da 32 consumatori su 100) e il poco tempo a disposizione da dedicare alla preparazione di questo alimento (31% delle scelte) sembrano rappresentare un freno ad un consumo maggiore di pesce. “Un dato questo -commenta Dona – che evidenzia come prezzi e tempo siano due variabili che oggi più che mai incidono fortemente sul comportamento di consumo delle persone. Basti pensare – conclude il presidente dell’UNC – che proprio il prezzo conquista il podio, al terzo posto con quasi il 50% delle preferenze, tra le variabili che maggiormente orientano le scelte di acquisto”. “Lo studio condotto in collaborazione con l’Unione Nazionale Consumatori – dice il Segretario Generale di Assoittica Italia, Giuseppe Palma – è stato uno strumento utile per capire da un lato cosa pensa il consumatore del prodotto ittico e dall’altro lato per fornire utili indicazioni per il prodotto ittico del futuro. Ovviamente l’associazione si muove su delle specifiche indicazioni che sono la sicurezza alimentare, la tracciabilità e la sostenibilità. In questo caso specifico infatti abbiamo notato con piacere che oltre il 40% degli intervistati consuma 2-3 volte a settimana il prodotto ittico. Inoltre, insieme all’Unione Nazionale Consumatori dovremmo aumentare sempre più questa percentuale, perché l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) suggerisce di mangiare almeno 2 pasti a base di pesce a settimana se non 3-4 in ragione dei notevoli effetti positivi che un’alimentazione ricca di prodotti ittici porta per la salute”.