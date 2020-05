Ci mancherà la signorilità dell’avvocato Antonio Rienzo.

In verità, l’ho conosciuto nelle vesti di fratello di un caro amico, Michele. Mi fece da subito un’ottima impressione, mi colpì la sua signorilità. Diverse furono le occasioni per incontrarlo, e da subito manifestò un interesse particolare nei miei confronti, una sorta di apprezzamento per il mio modo di essere. Colsi l’occasione di una questione di famiglia per avere i suoi consigli professionali, saggi e di grande puntualità. Lo ritrovai poi professionalmente nei corridoi e nelle aule dell’allora tribunale di Sala Consilina. Io seguivo la cronaca giudiziaria, lui era già allora il punto di riferimento dell’avvocatura valdianese. Quanti discorsi, quanti sorrisi ed ironia. La politica, le vicende di cronaca, poi tutta la questione legata alla soppressione del tribunale di Sala Consilina. Presidente dell’Ordine degli avvocati, amato e rispettato da tutti, per la sua eleganza e la sua educazione straordinaria. Ricordo ora, sorridendo, una bellissima giornata trascorsa nella sua Padula che adorava, a pranzo con amici e congiunti. Una splendida giornata vissuta nella pienezza del significato di amicizia. Antonio Rienzo, un punto di riferimento per i suoi fratelli, Michele ed Amedeo. Socialista, convinto assertore della necessità di curarsi degli ultimi, delle persone in difficoltà, del mettersi sempre a disposizione degli altri, perché è nell’altro che si trova la soddisfazione che da certezza al nostro esistere. Amante della cultura, dei libri, della giurisprudenza, quella nobile nata nel Senato romano. la sua grande capacità di dare fiducia ai giovani, di cui amava contornarsi. Ecco perché non è giusto, non può esserlo, lasciare andare l’avvocato Antonio Rienzo, così, senza che noi tutti possiamo almeno avere l’opportunità di salutarlo, di augurargli un buon viaggio, a ritrovarci, senza poterlo accompagnare in questo suo ultimo viaggio. Mancherà all’avvocatura, mancherà alla sua Padula, mancherà alla sua famiglia ed a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Mancherà soprattutto a tutti coloro che credono nella bellezza dell’essere umano che cera relazioni sociali basate sull’empatia della fiducia. L’ultima volta che ho discusso con lui, troppo tempo fa, abbiamo parlato di quello zio mai conosciuto, un pilota d’aviazione della Prima Guerra mondiale, un eroe poco conosciuto e di cui mi era profondamente grato per aver scovato la sua storia ed averla fatta conoscere. Ciao presidente.