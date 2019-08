Chiusura Endoscopia a Villa d’Agri, la Fials: “Bisogna migliorare i servizi”

La Fials ha commentato la notizia relativa alla chiusura del Servizio di Endoscopia del Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri. Ecco, di seguito, il testo integrale della nota: “Preoccupanti sono le segnalazioni giunte presso la segreteria Fials – dichiara il Segretario Provinciale Fials Costanzo Giuseppe -. Un servizio strutturato con un solo medico, un infermiere e un Oss. L’assenza del solo medico di conseguenza comporta, automaticamente, la chiusura del Servizio. Il Servizio di Endoscopia è un punto di riferimento per la comunità della Val D’Agri. Ci sono liste d’attesa di un anno, numeri consistenti dell’attività visto il “risicato” numero di personale assegnato. Il Servizio è necessario per la diagnostica delle persone ricoverate, in caso di sospensione dell’attività la persona malata viene “trasportata” a Potenza per l’esecuzione degli esami con tutti i disagi che si possono facilmente immaginare. Il Presidio di Villa D’Agri ha subito negli anni sostanziali “tagli”. Tale attività, che pur con forti criticità di personale e di strumenti rende un servizio necessario e di valore aggiunto, sembra non meritare nessuna attenzione concreta. Invece, è necessaria l’implementazione di professionisti come i medici e gli infermieri. In questa periodo di continue criticità del Sistema Sanitario Regionale registriamo l’ennesimo episodio di implosione del sistema Sanitario Regionale, mettendo fortemente a rischio il Diritto alla Salute. La Fials ritiene necessario che la Direzione Generale dell’A.O. Regionale San Carlo di Potenza – conclude Costanzo- dia risposte concrete nell’ottica di incrementare e migliorare i servizi nel Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri”.