Centro Antiviolenza Aretusa, al via la selezione per diventare operatrice

Se pensi che i diritti di noi donne e la libertà di scelta sui nostri corpi siano un principio assoluto di democrazia che vuoi vedere sempre più realizzato, se pensi di voler combattere contro la violenza di genere e sostenere le donne le bambine e i bambini in uscita dalla violenza, se vuoi partecipare ad un gruppo di attiviste e di operatrici esperte per contrastare la discriminazione più diffusa al mondo… diventa operatrice attivista del centro antiviolenza Aretusa. Partecipa alla selezione per frequentare il corso di formazione mandando una mail all’indirizzo cavaretusa@gmail.com allegando curriculum vitae e una lettera motivazionale entro il 10/06/2020.