Cava de’ Tirreni (SA), sabato lo spettacolo “Una famiglia quasi normale” di Luigi Sinacori

Sabato 29 febbraio dalle 20.30 e domenica 1 marzo 2020 dalle 18.00 torna la Stagione Teatrale del Teatro Il Piccolo di Cava, sito in Piazza Vittorio Emanuele III a Cava de’ Tirreni (adiacente al Duomo cittadino), organizzata da Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo. In scena la nuova commedia brillante di Luigi Sinacori, “Una famiglia quasi normale”, che in un consueto contesto familiare, anche se un po’ sui generis, racconta i contrasti tra due capifamiglia anziani costretti ad allearsi per aiutare la fidanzatina dell’unico loro nipote, una giovane dal passato e dal presente misterioso.