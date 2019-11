Cava de’ Tirreni (SA), incendio a casa del sindaco: ferito il figlio

Un incidente domestico, avvenuto questa mattina intorno alle 9, ha provocato un incendio nell’abitazione del sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli. Le fiamme hanno raggiunto prima un divano, propagandosi poi in una delle stanze dell’appartamento: sarebbero scoppiate da un phon lasciato acceso proprio sul divano. Al momento dell’accaduto si trovavano in casa la moglie ed il figlio maggiore del sindaco. Il primogenito ha riportato una piccola ustione alla gamba che è stata medicata dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Cava de’ Tirreni. Le fiamme sono state sedate dai vigili del fuoco, intervenuti nell’abitazione insieme alle forze dell’ordine, al personale del 118, alla protezione civile e agli operatori della Metellia. “Il sindaco Servalli ringrazia tutti coloro che sono prontamente intervenuti e che hanno dimostrato vicinanza e solidarietà per l’accaduto”, il messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook dallo stesso primo cittadino.