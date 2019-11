Cava de Tirreni (SA) – Imprenditore nei guai, evaso imposte per circa 360mila euro

Cava de Tirreni (SA) – L’amministratore di una società operante nel settore farmaceutico a Vietri sul Mare, in concorso con altre due persone, è finito nei guai per “omessa presentazione della dichiarazione dei redditi”. Da una verifica fiscale fatta dalla Finanza di Cava de’ Tirreni è stato accertato che la società in questione omettendo la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2015 avrebbe evaso imposte pari a circa 360mila euro. Per recuperare questa somma, la Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro di disponibilità finanziarie, diritti reali di godimento su immobili, quote societarie e partecipazioni in altre società, riconducibili ai tre indagati, per un valore complessivo di oltre 350mila euro. Il sequestro preventivo è stato chiesto dalla Procura e disposto Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno.