Cava de’ Tirreni (SA), doppio appuntamento con “Marte in Danza”

Un confronto sulla scena altamente costruttivo e formativo. Prosegue così “Marte in Danza”, quinta edizione dell’evento patrocinato dal Conseil International de La Danse dell’Unesco, promosso e ospitato dal Marte – Mediateca Arte Eventi, in programma fino all’1 dicembre negli space del polo culturale metelliano. Sabato 23 novembre alle 17.30 e alle 20 il sipario si apre due volte per un doppio appuntamento durante il quale il Marte si fa crocevia delle scuole più prestigiose della Campania. Ecco l’elenco delle quattordici scuole: Asd l’Etoile di Alessia Scermino (Vieti sul mare) Centro Studi Danza di Loredana de Filippo (Siano) Dance Studio di Gaetano Petrosino e Luc Bouy (Nocera) Danceheart di Mariangela Castelluccio (Napoli) Emozioni in punta di piedi di Marica e Giuliana Pennacchio (Giugliano, Napoli) Ginger’s Art di Sharon Sessa (Montecorvino Pugliano) Infinity dance studio di Carmen Bucciarelli (Cava dei Tirreni) New Ballet di Maria Rosaria Bacco (Pontecagnano) Oltre danza di Eleonora Santoro (Salerno) Otherdance di Antonio Iavarone (Napoli) Professional Ballet di Fortuna Capasso (Salerno) Reve Centrodanza di Antonietta e Mariarosaria Pietropaolo (Napoli) Sulle Punte di Monica De Risi (Nocera inferiore) Tersicore Graziella e Anna Romeo (Ariano Irpino). L’idea è quella di offrire loro un palcoscenico importante sul quale esibirsi nella speranza che possa essere un trampolino di lancio. Dall’altro lato la rassegna diventa anche un modo, per lo spettatore, per respirare le emozioni di questa meravigliosa arte e capire quanta passione, disciplina e dedizione questi danzatori impiegano nella speranza di fare bene e arrivare al cuore di chi li guarda. (Ingresso 6 euro – informazioni: 089 9485395 – 3336597109). A seguire in calendario ancora due date targate Marte in Danza: il 30 novembre con “La danza nel mondo” per tradurre in passi tradizioni, culture, abitudini, stili di vita e poi il gran finale, l’1 dicembre, con la doppia grand soirée (alle 17 e alle 20.30) “Natale in Danza” che accompagnerà lo spettatore nella fiabesca, magica e calda atmosfera del Natale. In scena anche i piccoli studenti delle scuole pubbliche di Cava dei Tirreni che, dopo aver preso parte ad un progetto extracurricolare, vivranno per la prima volta l’emozione della scena, esibendosi in piccoli momenti coreografici.Stasera alle 20 Marte REST/art: una nuova partenza che sa di arte e cultura. Con questo claim l’ex Prefettura di Cava dei Tirreni, si ripropone ai suoi numerosi avventori con un nuovo volto, ancora più accattivante, riconfermandosi come spazio espositivo, polo di studio e ricerca, sede per eventi di arte e spettacolo. Ma anche laboratorio culturale, capace di sostenere le energie creative del territorio e di metterle in connessione con quelle nazionali e internazionali. Un cambio look già annunciato dalla Lamberti Design, nota azienda di Cava dei Tirreni, da pochi mesi al timone del polo culturale metelliano. Nulla della programmazione di successo verrà eliminato, al massimo il palinsesto culturale si arricchirà di nuovi contenuti, e l’immagine subisce una miglioria in termini di materiali e colori tali da soddisfare l’occhio dei vecchi e nuovi amici del Marte. «Continueremo ad ospitare tutte le iniziative nei locali del palazzo seicentesco – dichiara Maria Lamberti già Developer Manager di Lamberti Design, ora A.U. della Marte srl – di cui resta la facciata ma che al suo interno è stato completamente trasformato. Un modo per rimarcare la bellezza di questo luogo, 2mila metri quadrati di spazio polifunzionale disposti su quattro livelli nel cuore del borgo medievale». Si comincia con la presentazione del nuovo Marte Caffè, cornice elegante e raffinata, rivisitata per emozionarvi ancora più di prima. Un’atmosfera accogliente dai toni soffusi e intimi, adeguata ad un servizio di qualità in cui food e beverage trovano massima espressione grazie alla professionalità dei nostri bartender e alla qualità dei prodotti, accuratamente selezionati tra i migliori fornitori.