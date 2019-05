Cava de’ Tirreni (SA), denunciato 22enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

A Cava de’ Tirreni denunciato un 22enne di Salerno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato bloccato e controllato dai poliziotti nei pressi di Piazza San Francesco a bordo di un motociclo, proveniente da Salerno. Il giovane è stato trovato in possesso di due bustine in plastica trasparente con all’ interno cocaina ed eroina. Nella tasca del pantalone è stato rinvenuto, inoltre, un pezzo hashish. Lo stupefacente e la somma di danaro in possesso del giovane sono state sequestrati. La successiva perquisizione a casa nel centro storico di Salerno ha consentito di ritrovare anche altre dosi di cocaina ed eroina oltre a due bilancini di precisione, un coltello. Tra l’altro il giovane è risultato anche sprovvisto della patente di guida, mai conseguita mentre il motociclo è risultato senza assicurazione. Il mezzo è stato sequestrato.