Cava de’ Tirreni (SA), botte e minacce ad anziana, arrestata la badante

Arrestata nel Salernitano una badante per maltrattamenti e lesioni nei confronti di una anziana ultranovantenne da lei assistita e affetta da una patologia invalidante: a finire in manette una 53enne originaria dell’Europa dell’Est. Da intercettazioni ambientali e riprese video disposte dalla Procura di Nocera inferiore all’interno dell’abitazione della vittima, è scoperto un quadro agghiacciante: l’anziana, le cui ridotte facoltà cognitive non le hanno consentito di riferire l’accaduto ai propri ignari familiari, era costantemente soggetta a maltrattamenti da parte della propria badante convivente, che consistevano in ingiurie, minacce e percosse inferte a mani nude o mediante oggetti. All’anziana sono state prestate le necessarie cure sanitarie, prima di essere successivamente affidata ai familiari. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Tenenza di Cava de’ Tirreni.