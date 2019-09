Castellabate, pubblicato un bando per 12 volontari di servizio civile

Nuova opportunità per 12 giovani cilentani che potranno partecipare al progetto “Castellabate 365 giorni” dedicato alla valorizzazione turistica del Comune cilentano di cui è stato pubblicato il bando proprio in questi giorni.

L’opportunità di impiegare personale volontario in servizio civile consentirà di proseguire l’attuazione del progetto di valorizzazione e di destagionalizzazione turistica portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Costabile Spinelli. I giovani interessati a presentare domanda possono consultare i requisiti e le modalità di partecipazione sul sito www.serviziocivile.gov.it oppure presso il sito web istituzionale del Comune di Castellabate. I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 del prossimo 10 ottobre, indirizzata all’ente comunale esclusivamente on line, dal sito del servizio civile. Possono presentare domanda tutti coloro che hanno un età compresa tra i 18 e i 28 anni e che siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla sede centrale della Casa Comunale, in Pizza Lucia a Santa Maria di Castellabate. «Si rinnova un’opportunità formativa e di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per conoscere le proprie capacità. – ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Elisabetta Martuscelli – I volontari, dopo un periodo di formazione specifica, rivestiranno un ruolo di supporto diretto al lavoro dell’Ente nel settore turistico e dell’accoglienza».