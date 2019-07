Castellabate, la ricca rassegna letteraria ospiterà anche Felice de Martino e Lorenzo Peluso

Prosegue a Santa Maria di Castellabate l’ormai tradizionale appuntamento con “Libri Meridionali, Vetrina dell’editoria del sud”, giunta alla XXIX edizione. La ricca rassegna letteraria ospita diversi autori, editori e manifestazioni musicali con l’obiettivo primario di promuovere ’l’interesse per il libro e la conoscenza dei luoghi del Cilento, della Campania e di tutto il Meridione. Una rassegna in cui il Vallo di Diano sarà rappresentato da due importanti autori. Giovedì 25 luglio si terrà la presentazione del libro “Il giudice brigante” di Felice De Martino, alle 21, presso il salone dei congressi della Casa di Ospitalità “Santa Scolastica. Al centro di questo romanzo storico ambientato nella prima metà dell’Ottocento tra Napoli, Salerno e Inghilterra, ci sono le verosimili memorie di un magistrato del Re, Francesco Maria Gagliardi, inviato a Montesano Sulla Marcellana, dove si scontrerà con un gruppo di potere criminale, finché lui stesso, per combattere prima questa casta, e poi i Borbone, uscirà dalla legalità. Diventato un brigante, catturato e condannato, riuscirà a fuggire. Mercoledì 31 luglio alle 21.30, invece sarà presentato l’ultimo libro di Lorenzo Peluso “”I giardini di Bagh-e Babur””. Una lucida cronaca dei viaggi intrapresi dal giornalista salernitano per alcune delle più pericolose zone calde del XXI secolo, attraversando l’’Afghanistan, Kurdistan e Iraq. Un lungo viaggio, umano e fotografico, in cui l’autore prende per mano il lettore e lo guida tra le retrovie dei conflitti armati e i retroscena delle stanze dei bottoni, informandolo delle drammatiche condizioni di vita (e di morte) dei paesi interessati dai conflitti.